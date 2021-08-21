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Одесский кинофест-2021: красную дорожку развернули на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

Одесский кинофест-2021: красную дорожку развернули на Потемкинской лестнице (фоторепортаж)

Стремительно пролетела кинофестивальная неделя. И закрытие 12-го Одесского Международного кинофестиваля в этом году проходило в новом формате – на Потемкинской лестнице.

Гостями церемонии закрытия стали Министр культуры Украины Александр Ткаченко, глава госагентства по вопросам кино, режиссер Терри Гиллиам, члены съемочных групп, актеры, дизайнеры, музыканты, художники, а также артисты всемирно известного цирка дю Солей.

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Министр культуры Александр Ткаченко

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Режиссер Терри Гиллиам

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Цирк дю Солей

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Президент ОМКФ Виктория Тигипко

Наряды гостей были более чем элегантные. Более того, организаторы фестиваля попросили внести в костюм украинский элемент. Именно поэтому многие пришли в вышиванках.

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Ранее мы рассказывали об открытии ОМКФ-2021.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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