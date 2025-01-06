Чашка кофе в Одессе: почему во Львове дешевле и как изменилась цена за год

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Индекс Эспрессо на платформе Опендатабот.

Так, под конец 2024 года самый дорогой кофе в Украине, как и год назад, пили в Одесской области: 40 гривен за чашку. Только за год цена в нашем регионе выросла на 20%.

На Львовщине чашка эспрессо стоила 39 грн. Третью строчку заняла Волынская область, где порция эспрессо стоила 37 гривен.

Самый дешевый кофе уже как два года можно было выпить в Хмельницкой и Сумской областях: по 28 гривен за чашку.

В среднем в 2024 году за чашку кофе в Украине платили 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году. Больше всего за год — аж на 29% — выросла цена в Винницкой области. В общем эспрессо в Украине поднялся в цене в 1,7 раза с начала полномасштабной войны.

Что влияет на стоимость чашки кофе в разных регионах

Как формируется цена кофейного напитка, выяснили журналисты издания «Думская». Прежде всего на цену чашки кофе влияет курс доллара, зарплата сотрудников, налоги, производственные расходы и аренда помещения. Плюс последние месяцы одесские кофейни очень часто работали от генераторов — это тоже дополнительные расходы на топливо.

Подорожание в Одессе также связано с возросшими расходами на транспортировку: до 2022 года большая часть кофе попадала в Одессу через порт, а сейчас – через сухопутные границы запада Украины. Поэтому многие мелкие бюджетные кофейни в городе закрылись.

Противоположная ситуация во Львове: из-за большего потока туристов и относительно спокойной обстановки кофейни, наоборот, начали открываться. Из них половина или больше — это бюджетные точки. Соответственно, появилась конкуренция и цены приходится сдерживать. Поэтому средняя цена в Одессе получилась выше, чем во Львове.