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Дюк в вышиванке и провокатор в «российской» футболке: главные новости Одессы за 23 августа

Дюк в вышиванке и провокатор в «российской» футболке: главные новости Одессы за 23 августа

В понедельник, 23 августа 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких главных событиях Одессы и Одесской области.

Утром понедельника, 23 августа, в День государственного флага, в Одесском аэропорту подняли самый большой в области украинский флаг.

А Дюка нарядили в вышиванку со сложным узором. Такова сложившаяся традиция Вышиванкового фестиваля, развернувшегося на Приморском бульваре.

Принарядилась к праздникам и одесская мэрия.

В честь 30-летия Независимости Украины одесситы развернули над Потемкинской лестницей 30-метровый флаг Украины.

Но не обошлось и без эксцессов: во время праздничных мероприятий возле Дюка задержали молодого человека в футболке в цветах российского триколора и надписью Russia. Молодой человек назвал себя «гражданином США» и заявил, что «просто гулял и не сделал ничего плохого».

Однако, по данным полиции, «американец» вел себя вызывающе – провоцировал конфликт с участниками праздничных мероприятий и не реагировал на требования правоохранителей прекратить провокацию. Иностранца намерены привлечь к административной ответственности.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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