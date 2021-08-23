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Одесский Дюк красуется в новой вышиванке со сложным узором (фото)

Одесский Дюк красуется в новой вышиванке со сложным узором (фото)

По сложившейся традиции Вышиванкового фестиваля Дюка сегодня нарядили в новый наряд.

Вышиванка для Дюка готовилась долго, наряд представляет из себя вышитую рубашку со сложным традиционным узором с «вкраплениями» современности. Он символизирует мир, благополучие, радость – все то, чего желают себе украинцы. Народные орнаменты выполнены красочным разноцветьем ниток, как и кисти на новом наряде Дюка.

Когда Дюка облачили в вышиванку, раздались всеобщие аплодисменты.

Крой вышиванки для Дюка – вещь сложная, как и ее дизайн. Размер вышиванки – в пять раз больше самого большого размера одежды для людей.

Следуя традиции, после того, как Дюк покрасуется в новом наряде, его, как и все предыдущие, передадут на хранение в Центр украинской культуры на улице Польской.

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Как сообщалось ранее, сегодня возле Дюка в Одессе задержали странного молодого человека в футболе в цветах российского триколора и надписью Russia.

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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