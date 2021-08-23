Задержание «американца» в Одессе: причиной внимания полицейских стала вовсе не футболка-«триколор»

Одесские правоохранители намерены привлечь к административной ответственности иностранца, задержанного сегодня утром в центре города за нарушение общественного порядка во время торжеств по случаю Дня флага Украины.

Как пояснили в управлении полиции в Одесской области, в то время как одесситы разворачивали украинский флаг на Потемкинской лестнице 26-летний молодой человек вел себя вызывающе – провоцировал конфликт с участниками мероприятия и не реагировал на требования правоохранителей прекратить провокацию. А когда его пригласили в отделение полиции, парень пытался убежать.

«Сейчас правонарушитель дает по этому поводу объяснения в территориальном отделе полиции. В отношении него будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в полиции.

Напомним, сегодня утром в центре Одессы задержали молодого человека в футболке в цветах российского триколора и надписью Russia. Молодой человек назвал себя «гражданином США» и заявил, что якобы должен связаться с президентом Джо Байденом. Он также уверял, что «просто гулял и не сделал ничего плохого».

В этой связи многие пользователи соцсетей предположили, что «американца» задержали неправомерно, «за футболку».