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30 лет Независимости – 30-метровый флаг Украины над Потемкинской лестницей (фото)

30 лет Независимости – 30-метровый флаг Украины над Потемкинской лестницей (фото)

30-метровый государственный флаг Украины пронесли сегодня одесситы в честь 30-летия Независимости Украины.

Акция проходит в День государственного флага Украины, и стала еще одной традицией одесского Вышиванкового фестиваля. С каждым годом наш флаг увеличивается еще на один метр. Сегодня таких метров – ровно тридцать.

Людей собралось очень много – как тех, кто хотел принять участие в поднятии флага Украины над Потемкинской лестницей, так и тех, кто приходит в этот день, чтобы запечатлеть этот момент в памяти и на фото.

Живая цепочка одесситов вынесла огромное полотнище на главную лестницу города. Люди приподняли флаг над головами и пронесли его по историческим ступеням Потемкинской лестницы под живые звуки оркестра.

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Напомним, сегодня утром, 23 августа, в День государственного флага, в Одесском аэропорту подняли самый большой в области украинский флаг.

Фото автора и фотокорреспондента «Одесской жизни»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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