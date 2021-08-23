30 лет Независимости – 30-метровый флаг Украины над Потемкинской лестницей (фото)

Акция проходит в День государственного флага Украины, и стала еще одной традицией одесского Вышиванкового фестиваля. С каждым годом наш флаг увеличивается еще на один метр. Сегодня таких метров – ровно тридцать.

Людей собралось очень много – как тех, кто хотел принять участие в поднятии флага Украины над Потемкинской лестницей, так и тех, кто приходит в этот день, чтобы запечатлеть этот момент в памяти и на фото.

Живая цепочка одесситов вынесла огромное полотнище на главную лестницу города. Люди приподняли флаг над головами и пронесли его по историческим ступеням Потемкинской лестницы под живые звуки оркестра.

Напомним, сегодня утром, 23 августа, в День государственного флага, в Одесском аэропорту подняли самый большой в области украинский флаг.

Фото автора и фотокорреспондента «Одесской жизни»