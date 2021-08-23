В аэропорту Одессы подняли самый большой в области флаг (фото)

Сегодня, 23 августа, в День государственного флага, в Одесском аэропорту подняли самый большой в области украинский флаг.

Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, флаг подняли на новом флагштоке, который построен в Одессе, в рамках президентской программы «Большое Строительство».

«Желто-голубой флаг – самый большой флаг Одесчины: его размеры 6 на 8 метров. Высота флагштока – 50 метров. Флагшток воздвигнут в символическом месте – на центральной площади аэропорта «Одесса», который является воздушными воротами не только Одесской области, но и всего юга страны. Отныне государственный флаг Украины будет видно из всех подъездных путей к аэропорту и днем, и ночью», – отмечают в ОГА.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 августа, на центральной площади города Ананьева Одесской области развернут самый большой флаг Украины.