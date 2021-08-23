В центре Одессы задержали загадочного «американца» в футболке Russia (видео, фото)

Сегодня утром, 23 августа, в центре Одессы, возле памятника Дюку, где сейчас проходят торжественные мероприятия по случаю Дня флага Украины, задержали молодого человека в футболе в цветах российского триколора и надписью Russia.

«Это чудо пришло к Дюку, чтобы спровоцировать конфликт, возможно, хотело получить на камеру по голове», – прокомментировал ситуацию одесский активист Демьян Ганул.

Провокація на урочистих заходах! У ці хвилини небайдужі громадяни затримали провокатора у футболці з зображенням прапору агресора та надписом «росія». Це чудо в Одесі прийшло до Дюку аби спровокувати конфлікт, можливо хотіло отримати на камеру по голові. Добре що громадяни не чіпали цей шматок лайна, і передали Поліція Одеської області. Схожий на іноземця, можливо громадянин США, скоро дізнаємося. Опубликовано Дем’яном Ганулом Понедельник, 23 августа 2021 г.

Однако бить провокатора горожане все же не стали, а аккуратно передали его сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Между тем, парень повел себя несколько странно: он назвал себя гражданином США и заявил копам, что должен связаться с американским президентом Джо Байденом, но называть свое имя отказался.

«Посол и консул Штатов для него, видимо, не тот уровень», – иронизирует по этому поводу «7 канал».

По словам «американца», он «просто гулял и не сделал ничего плохого». Кроме того, он заявил, что задержавшие его – «расисты», которым «нравятся нацисты» и «не нравятся русские из-за политики».

Разбираться, кто послал провокатора портить одесситам праздник, будут правоохранители.