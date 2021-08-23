Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы задержали загадочного «американца» в футболке Russia (видео, фото)

В центре Одессы задержали загадочного «американца» в футболке Russia (видео, фото)

Сегодня утром, 23 августа, в центре Одессы, возле памятника Дюку, где сейчас проходят торжественные мероприятия по случаю Дня флага Украины, задержали молодого человека в футболе в цветах российского триколора и надписью Russia.

«Это чудо пришло к Дюку, чтобы спровоцировать конфликт, возможно, хотело получить на камеру по голове», – прокомментировал ситуацию одесский активист Демьян Ганул.

 

Провокація на урочистих заходах!

У ці хвилини небайдужі громадяни затримали провокатора у футболці з зображенням прапору агресора та надписом «росія». Це чудо в Одесі прийшло до Дюку аби спровокувати конфлікт, можливо хотіло отримати на камеру по голові. Добре що громадяни не чіпали цей шматок лайна, і передали Поліція Одеської області.

Схожий на іноземця, можливо громадянин США, скоро дізнаємося.

Опубликовано Дем’яном Ганулом Понедельник, 23 августа 2021 г.

 

Однако бить провокатора горожане все же не стали, а аккуратно передали его сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

у Дюка задержали провокатора

Между тем, парень повел себя несколько странно: он назвал себя гражданином США и заявил копам, что должен связаться с американским президентом Джо Байденом, но называть свое имя отказался.

«Посол и консул Штатов для него, видимо, не тот уровень», – иронизирует по этому поводу «7 канал».

у Дюка задержали провокатора4

По словам «американца», он «просто гулял и не сделал ничего плохого». Кроме того, он заявил, что задержавшие его – «расисты», которым «нравятся нацисты» и «не нравятся русские из-за политики».

у Дюка задержали провокатора2

Разбираться, кто послал провокатора портить одесситам праздник, будут правоохранители.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить