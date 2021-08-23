Фотофакт: одесская мэрия принарядилась к праздникам

Здание одесской мэрии немного приукрасили ко Дню независимости – на фасаде появилось изображение желто-голубого цветка с якорями.

Это подметил фотокорреспондент «Одесской жизни».

Также сегодня, 23 августа, в День флага Украины, на флагштоке перед зданием горсовета торжественно подняли украинский флаг.

Напомним, ранее в Украине разработали новую символику для всех областей к 30-й годовщине Независимости.

Для каждой области представили свой уникальный логотип в виде цветка (образ, раскрывающий идею государства) с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона.

Символом Одесской области стал желто-голубой цветок, на котором представлен символ Одессы – якорь.