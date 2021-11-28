Детям и родителям: о зубных щетках, картавости, мультиках, подгузниках и селфи-палках
Подготовила: Анастасия ЕПУРЬ • Фото: из открытых источников
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Уважаемые читатели, мы продолжаем нашу рубрику «Для родителей и детей». В новом выпуске рассказываем:
Еда под мультики: за и против
Как выбрать первую зубную щетку?
Можно ли научить ребенка выговаривать звук «Р»?
Как распрощаться с подгузниками?
Как выбрать селфи-палку?
Еда под мультики: за и против
Сегодня для многих еда у экрана — это настоящее спасение. Наблюдая за сказочными персонажами, ребенок без проблем открывает рот, жует и глотает пищу. Но педиатры и педагоги советуют отказаться от такой привычки. Почему?
Это отвлекает от еды, ребенок забывает о чувстве голода и вкусе еды.
Появляется привычка «неосознанного питания»: ребенок не контролирует момент сытости, съедает больше. Это может нарушить обмен веществ.
Ребенок начинает соглашаться на еду только «под мультик». А если мультфильм включается вне приема пищи, малыш на автомате просит что-то перекусить.
Во время пассивного просмотра у ребенка отключаются важные функции познания окружающего мира, он меньше интересуется тем, что видит рядом, и тратит время только на происходящее на экране.
Мультики заменяют живое общение и родительское внимание, которые необходимы детям любого возраста.
Установите правило: не смотреть телевизор во время еды! Принимайте пищу в столовой или на кухне. Семейные ужины — это самое ценное время для всех членов семьи, когда вы можете обсудить прошедший день, поделиться опытом».
Как выбрать первую зубную щетку?
О том, как выбрать первую зубную щетку и приучить малыша чистить зубы, нам рассказала врач-стоматолог Анастасия Селимова.
Когда покупать первую зубную щетку?
Ухаживать за полостью рта нужно начинать с появления первого зуба. А вот знакомить ребенка с щеткой нужно еще до прорезывания зубов. Когда ребенок начинает «чесать» себе десны, это происходит в возрасте 4-6 месяцев, нужно приобрести специальную резиновую щетку. Ею же начать очищать первый зуб.
Когда у малыша появится уже 4-6 зубов, в возрасте 1-1,3 года, нужно заменить резиновую щетку на щетинистую. Она должна быть мягкой. Чистить зубы нужно без зубных паст. Их можно начать использовать только после полутора лет и постоянно менять. С двух лет нужно начать посещать стоматолога — для профилактики.
Как ухаживать за щеткой?
Уход за детской щеткой простой — обдать кипятком и подержать в стаканчике. Менять каждые три недели.
Как научить ребенка выговаривать звук «Р»?
Конечно, если у ребенка проблемы с дикцией, следует обратиться за помощью к специалисту. Но вы должны знать, что звук «р» дети осваивают последним. Это происходит к 5-6 годам. А для тренировки есть несколько домашних упражнений от логопедов.
Все логопедические упражнения лучше выполнять сидя с малышом перед зеркалом. Ребенку нужно видеть движения рта. На все про все должно уходить 10–15 минут в день, да и то с перерывами. Выполняйте эти упражнения 3-5 раз в день — они разминают речевой аппарат, укрепляют язык и помогут привыкнуть к букве «р».
Речевая гимнастика
«Маляр». Широко открыть рот, поднять язык вверх, коснуться бугорков за верхними зубами и двигать языком по поверхности неба вперед-назад — как маляр кисточкой.
«Качели». Широко открыть рот и болтать языком вверх-вниз, касаясь то верхних, то нижних зубов. Потом задержать кончик языка у верхних зубов на 15–20 секунд.
«Котенок». Представить, что на блюдце лежит лакомство. Теперь нужно высунуть язык как можно дальше и слизать угощение так, чтобы язык не сворачивался в трубочку, а оставался ровным.
Упражнения на постановку звука «Р»
«Барабан». Широко открыть рот, и ударяя кончиком языка за верхними зубами, произносить звук «д». Сначала медленно, потом — быстрее. А там уже и до «Р» недалеко.
«Жужжалка». Произносить звук «ж» и при этом постоянно оттягивать кончик языка вглубь рта. Со временем «ж» перейдет в слабовибрирующий «р».
«Комарик». Широко открыть рот, поднять язык вверх и упереть его в бугорок за верхними зубами. После чего 10–15 секунд энергично жужжать, как комар.
Как распрощаться с подгузниками?
Научить ребенка ходить на горшок — это, наверное, одна из самых сложных задач для всей семьи. Мы собрали для вас советы опытных бабушек и педагогов.
Правильный горшок не должен быть слишком «навороченным». Иначе малыш будет воспринимать его как игрушку. Корпус и материал изделия должны быть устойчивыми и крепкими; горшок должен подходить по размеру, а сидение — быть комфортным.
Горшок должен находиться рядом с кроваткой или игровым местом — в доступности для малыша.
Приучать ребенка к горшку лучше не раньше полутора лет — после еды или сна. Объясните малышу, для чего нужен горшок, и не забывайте хвалить кроху, если он «сделал дело» в правильное место.
«Приучалочка к горшку»
Расскажу я вам стишок,
Как хожу я на горшок —
С утра, на ночь и в обед,
А зачем хожу — секрет.
Как выбрать хорошую селфи-палку?
Современную молодежь сложно представить без гаджетов в руках. А чтобы процесс съемки был удобным, придумали специальные селфи-палки, или моноподы.
Селфи-палка, или монопод, — это пластиковый или металлический штатив с креплением для телефона. Для связи с мобильным селфи-палка может иметь кабель или встроенный Bluetooth-модуль.
Беспроводные — работают при помощи Bluetooth-сигнала. Кнопки управления камерой располагаются на рукоятке монопода. Работает такое устройство от аккумулятора, поэтому его периодически надо заряжать.
Цена — от 90 гривень
Проводные — подключение к смартфону через шнур, который вставляется в гнездо для наушников или зарядки. Гарантирует высокую надежность соединения. Но на каждую модель телефона нужно искать «свой» монопод. А вот подзарядка происходит автоматически от батареи телефона.
Цена — от 70 гривень