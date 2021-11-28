Детям и родителям: о зубных щетках, картавости, мультиках, подгузниках и селфи-палках

Когда покупать первую зубную щетку?

Ухаживать за полостью рта нужно начинать с появления первого зуба. А вот знакомить ребенка с щеткой нужно еще до прорезывания зубов. Когда ребенок начинает «чесать» себе десны, это происходит в возрасте 4-6 месяцев, нужно приобрести специальную резиновую щетку. Ею же начать очищать первый зуб.



Когда у малыша появится уже 4-6 зубов, в возрасте 1-1,3 года, нужно заменить резиновую щетку на щетинистую. Она должна быть мягкой. Чистить зубы нужно без зубных паст. Их можно начать использовать только после полутора лет и постоянно менять. С двух лет нужно начать посещать стоматолога — для профилактики.