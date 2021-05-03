Что сегодня отмечают православные?

О ранних годах жизни Григория известно мало. В его житии сообщается, что он был игуменом монастыря Фаран в окрестностях горы Синай (Египет). Однажды он посетил пустынника, спасавшегося в пещере. Тот встретил его с почётом и умыл ему ноги. Когда святой спросил, почему он оказал ему такое почтение, старец ответил, что по Божиему откровению он видит пред собой будущего патриарха.

Престол патриарха Антиохии Григорий I занял в 572 году. Будучи патриархом, снискал уважение не только среди своей паствы, но и у персов. В 591 году Хосров II Парвиз прислал ему в дар крест, украшенный большим количеством золота и драгоценных камней.