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Этот день в истории: роман «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию

Этот день в истории: роман «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию

В 1937 году 3 мая знаменитый роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

Книга вышла 30 июня 1936 года и моментально стала бестселлером американской литературы. Уже к концу года было продано более одного миллиона экземпляров. По результатам опроса Harris Poll в 2008 роман Маргарет Митчелл оказался второй по популярности книгой в США после Библии, а в 2014 году книгой номер два после романов Джоан Роулинг.

Всего к 2010 году в мире официально издали 30 млн экземпляров романа.

Сразу после выхода начались съемки одноименного фильма. Роли главных героев исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Отметим, что Пулитцеровская премия — одна из престижнейших премий в мире в области литературы, журналистики, музыки и театра. Её обладателями становились Маргарет Митчелл, Харпер Ли, Эрнест Хеммингуэй, Джон Апдайк и другие писатели.

Фото: pinterest.com

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