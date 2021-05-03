«Марш патриотов» и черные шары: чем запомнился в Одессе пасхальный день 2 мая

В воскресенье, 2 мая 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях.
В воскресенье, 2 мая, в седьмую годовщину трагедии на Куликовом поле, в Одессе прошел «Марш защитников Одессы», организованный патриотическими организациями города и ветеранами АТО (ООС).
В то же время на Куликовом поле горожане возлагали цветы к импровизированному мемориалу в честь трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
А затем здесь состоялся траурный митинг. Его участники выпустили в небо черные шары и белых голубей.
В Одессе на Молдаванке полицейские задержали мужчину с изображением коммунистической символики на одежде.
А на трассах под Одессой наблюдаются многокилометровые пробки из-за наплыва туристов на майские праздники. Самый большой затор наблюдается на киевской трассе.
А вот интересно, до каких пор в Одессе будет разрешено поминать тех, кто хотел принесли в город русский мир ?! До каких пор наши власти будут разрешать возложение цветов и вывешивание фотографий на Куликовом поле ?? Очень похоже на то, что кто-то сверху очень заинтересован в этом….