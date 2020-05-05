Что произошло в Одессе 5 мая: нападение собаки на полицейского и контрабанда в контейнере с бананами

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На Одесчине дождь с градом повредил дороги, деревья, дома и мосты. В начале нынешней недели в Болградском районе разбушевалась непогода.
- В Одессе начали обустраивать велодорожки на автомагистралях. Так, первая разметка, обозначающая зону движения велосипедистов, уже появилась на ул. Жуковского.
- Артиллерийский катер «Скадовск» сел на дно. Командиру судна сообщено о подозрении.
- В Одесской области в контейнере с бананами обнаружили более 53 килограммов кокаина. Наркотик был упакован в пакеты с миньонами.
- Каждый год весной украинцы начинают сжигать сухую траву. Почему уничтожать сухую траву таким способом опасно и сколько придется за это заплатить по новому закону?
- В Одессу вернулся учебный катер ВМС ВС Украины “Смила”. Во время выхода были проведены тренировки по плану подготовки на выход в море, с которыми личный состав успешно справился.
- В сети появилось видео нападения собаки на полицейского в Одессе. Одесские полицейские показали видео стрельбы в бойцовскую собаку с бодикамер.
- В Одессе бывший чиновник и директор предприятия подозреваются в завладении бюджетными средствами. Сумма причиненного ущерба составляет почти 600 тыс гривен.
- В городе в Одесской области работают над картой исторических зданий. Виртуальную карту старинных зданий города разрабатывают в Измаиле Одесской области.