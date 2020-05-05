У місті на Одещині працюють над мапою історичних будівель

Про це повідомляє портал Zruchno.Travel із посиланням на громадську організацію “Придунайський центр громадських ініціатив”.

Сайт-карта буде створена в рамках проекту “Відкриваємо невідому Україну: архітектурна історична спадщина Ізмаїла”, який фінансується за підтримки ReHERIT.

Робота над створенням віртуальної карти старовинних будівель Ізмаїла стартувала в квітні і триватиме три місяці. Зараз активісти організації “Придунайський центр громадських ініціатив” ведуть роботу зі збору даних про будівлі – вивчають “Ізмаїльський архів”, а також спілкуються з Ізмаїльськими старожилами і любителями історії міста.

До червня на карту буде нанесено не менше сотні історичних будівель, проте загальна їх кількість становить кілька сотень. Сайт-карта буде доступна російською, українською та англійською мовами.

Крім того, за підсумками проекту буде розроблена і опублікована брошура про старовинні будівлі та історичні епохи, в які вони були побудовані, українською та англійською мовою, яка буде роздана навчальним закладам міста, музеям, готелям, закладам сфери громадського харчування.

Фото: Zruchno.Travel

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