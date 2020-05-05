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Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине дождь с градом повредил дороги, деревья, дома и мосты (фото)

На Одесчине дождь с градом повредил дороги, деревья, дома и мосты (фото)

В начале нынешней недели в Болградском районе разбушевалась непогода.

Об этом рассказали в facebook представители местной райадминистрации.

Так, в частности, село Виноградовка накрыл сильный дождь с шквальным ветром и градом.

Ураган повалил деревья и повредил конструкции мостов. А из-за ливней оказались подтоплены дома и размыты дороги.

Как только закончился дождь, спасатели на пожарных машинах принялись откачивать воду из подвалов местных жителей.

А уже во вторник, 5 мая, к ликвидации последствий стихийного бедствия пообещали привлечь военных, сельскохозяйственные учреждения и “Горводоканал”. На улицы выпустят технику, которая поможет их расчистить.

При РГА для устранения всех последствий непогоды создадут специальную комиссию.

Помимо Виноградовки, после дождя оказались затоплены еще несколько сел Болградского района, передает volnorez.com.ua.


Фото: Болградская РГА, volnorez.com.ua

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