Артилерійський катер «Скадовськ» сів на дно: командиру судна повідомлено про підозру

Командиру артилерійського катера «Скадовськ» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, що призвели до понад 1 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури південного регіону України.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425, ст. 417 КК України командиру артилерійського катера «Скадовськ» однієї з військових частин ЗС України.

За даними слідства, старший мічман Д. обвинувачується в тому, що будучи військовою службовою особою, недбало поставився до військової служби в умовах особливого періоду, а також порушив правила кораблеводіння, що спричинило тяжкі наслідки. Так, рухаючись по річці Дунай, військовослужбовець не здійснив належних дій щодо попередження зіткнення при виникненні небезпеки судів, які зближаються на протилежних курсах, що спричинило посадку на мілину артилерійського катеру.

Як наслідок, державі в особі військової частини завдано збитків на загальну суму 1 млн 350 тис. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на мілину сіло судно “Гідрограф”. Однак, його досі не можуть зрушити з місця.

Фото: Вікіпедія

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