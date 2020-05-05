fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Артилерійський катер «Скадовськ» сів на дно: командиру судна повідомлено про підозру

Артилерійський катер «Скадовськ» сів на дно: командиру судна повідомлено про підозру

Командиру артилерійського катера «Скадовськ» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, що призвели до понад 1 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури південного регіону України.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425, ст. 417 КК України командиру артилерійського катера «Скадовськ» однієї з військових частин ЗС України.

За даними слідства, старший мічман Д. обвинувачується в тому, що будучи військовою службовою особою, недбало поставився до військової служби в умовах особливого періоду, а також порушив правила кораблеводіння, що спричинило тяжкі наслідки. Так, рухаючись по річці Дунай, військовослужбовець не здійснив належних дій щодо попередження зіткнення при виникненні небезпеки судів, які зближаються на протилежних курсах, що спричинило посадку на мілину артилерійського катеру.

Як наслідок, державі в особі військової частини завдано збитків на загальну суму 1 млн 350 тис. гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на мілину сіло судно “Гідрограф”. Однак, його досі не можуть зрушити з місця.

Фото: Вікіпедія

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить