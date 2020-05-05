В Одессе начали обустраивать велодорожки на автомагистралях (фото)

Дорожки для любителей велоспорта решили выделить в гордепартаменте транспорта.

Об этом со ссылкой на директора департамента Александра Илько сообщает Думская.

Так, первая разметка, обозначающая зону движения велосипедистов, уже появилась на ул. Жуковского.

Пока ее нельзя назвать полноценной велополосой. Там нет знаков, отделяющих ее от проезжей части. К тому же местами в пределах велозоны припаркованы автомобили, а кое-где стоят мусорные баки.

Впрочем, в горсовете обещают продлить веломаршрут, обустроив такие же полосы на других улицах.

Фото: Думская

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