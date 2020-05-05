За пожар – по закону: как усилили ответственность за поджог сухой травы?

Каждый год весной украинцы начинают сжигать сухую траву. Несмотря на предупреждение пожарных об опасности, жители сел жгут целые поля. Люди верят в миф о полезных свойствах пепла для почвы, или сжигают сухостой, не понимая какой вред наносят окружающей среде. Почему уничтожать сухую траву таким способом опасно и сколько придется за это заплатить по новому закону?

Чернобыльское эхо

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем. Особо показательным примером опасности поджога сухостоев является недавний пожар в Чернобыльской зоне. К счастью, огонь не добрался до хранилища ядерных отходов, но нанес немало вреда. Полностью сгорели 12 сел. Из-за пожара много животных потеряли свои дома. В Госагентстве по управлению Зоной отчуждения говорят, что ущерб от пожара достигает десятков миллионов гривен.

Также в апреле не раз горели природные площади в Житомирской и Одесской областях. Причина этому – люди.

– Владельцам земельных участков проще поджечь траву и заплатить штраф, чем вспахать землю. И это, к сожалению, происходит каждый год, – объясняет сопредседатель ОО «Ассоциация зеленых Украины» Марко Шпикула.

До сих пор минимальный штраф за нарушение пожарной безопасности составлял 300 гривен. Поэтому поджигатели не слишком боялись нарушать закон, экономя на работе в поле.

Новые штрафы для поджигателей

Но 13 апреля Верховная Рада приняла закон, ужесточающий ответственность за сжигание сухой травы. Согласно документу, штраф за уничтожение или повреждение растительности огнем подняли в 18 раз – с 5 100 грн. до 91 800 грн. Максимальный штраф за поджоги растительности вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав достиг 153 тысяч гривен. За выжигание травы на землях сельхозназначения теперь даже могут наказать ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.

Штрофы теперь можно получить за нарушение пожарной безопасности в лесах, за выжигание лугов, пастбищ, парков и газонов в населенных пунктах.

Также законом предусмотрены и штрафы за загрязнение воздуха. Ведь смог от пожаров зачастую приносит немало проблем жителям окрестных населенных пунктов.

Закон уже вступил в силу. Поэтому поджигателям следует лишний раз подумать перед тем, как начинать жечь стерню.

Фото из открытых источников

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