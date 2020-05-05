В Одесі колишній посадовець та директорка підприємства підозрюються у заволодінні бюджетними коштами

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та директору комерційного підприємства у заволодінні бюджетних коштів (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За версією слідства, під час реалізації програми «Громадський бюджет», посадовець уклав договір з підконтрольним суб’єктом господарювання про виконання робіт з капітального ремонту відновлення покриття місць загального користування з улаштуванням інноваційних ігрових інсталяцій «Dreamland»по Аркадіївській алеї.

В подальшому, щоб заволодіти бюджетними коштами, підозрювані внесли до офіційних документів відомості про нібито виконання ремонтних робіт, які фактично виконані не були.

За оцінкою експертів сума спричинених збитків складає майже 600 тис гривень.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Приморського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Одеській області.

Фото: Прокуратура Одеської області

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