У мережі з’явилося відео нападу собаки на поліцейського в Одесі

Одеські поліцейські показали відео стрілянини у бійцівську собаку з бодікамер.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора патрульні вимушені були використати зброю для знешкодження агресивного собаки, оскільки він накинувся на поліцейського.

34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали спеціалістам, які доставили її до ветеринарної лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Однак після оприлюднення історії, на дії поліцейських почали скаржитися зоозахисники. Тож правоохоронці опублікували відео події з бодікамер.

Увага!!! У відео присутня агресивна поведінка та використання зброї. Вразливим особам та дітям радимо уникати перегляду.

Собака – друг людини! Але трапляються випадки, коли наші менші друзі починають поводитися агресивно, тоді доводиться… Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 4. Mai 2020

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