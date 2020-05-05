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Новости Одессы и Одесской области

Як навчальний катер “Сміла” виконував завдання у морі? (фото)

Як навчальний катер “Сміла” виконував завдання у морі? (фото)

В Одесу повернувся навчальний катер Військово-Морських Сил ЗС України “Сміла”. Під час виходу були проведені тренування згідно плану підготовки на вихід в море, з якими особовий склад успішно впорався.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

– Екіпаж “Сміли” завжди готовий до виконання завдань в морі, незважаючи на будь які несприятливі умови. Кожен подібний захід дає можливість екіпажу вдосконалити свої навички та підвищити професійний рівень. Але головна наша мета – забезпечити навчання курсантів та слухачів, які є майбутнім нашого флоту, – зазначив командир судна лейтенант Олег Ткачук.

Особовий склад екіпажу виконав низку вправ, серед яких боротьба за живучість катера на ходу в морі, прохід вузини та радіаційно-хімічний захист катера. Було проведено тренування з порятунку людини, що випала за борт, та відпрацьовані навчання з протипідводнодиверсійної оборони, на незахищеному рейді.

Фото: ВМС ЗСУ

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