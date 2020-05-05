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Новости Одессы и Одесской области

Міньйони під прикриттям: на Одещині у контейнері з бананами виявили понад 53 кілограми кокаїну (відео)

Міньйони під прикриттям: на Одещині у контейнері з бананами виявили понад 53 кілограми кокаїну (відео)

Служба безпеки України вилучила у порту «Південний» на Одещині 53,4 кілограма кокаїну, який учасники українського наркоугруповання намагались ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У межах розпочатого кримінального провадження, співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу.

Для підтвердження якості «товару» відправники маркували пакети своїм «фірмовим знаком» – зображенням «міньйону», що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування.

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 мільйонів гривень.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

Фото, відео: СБУ

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