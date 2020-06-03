Что произошло в Одессе 3 июня: как поменять отчество и куда уже можно поехать на электричке, поезде или автобусе

Самые актуальные новости Одессы за среду, 3 июня, которые вы могли пропустить.

В Одессе и области к 9.00 3 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 912 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания, вылечились 6 человек. Смертельных случаев не зафиксировали. Подробная статистика – ЗДЕСЬ.

Из карантина начали входить не только законопослушные одесситы и жители области. На «работу» вышли и карманники. В Крыжановке карманника стащила кошелек.

Сегодня в Украине в обращение выпустили монеты номиналом 10 гривень. Ими уже можно расплачиваться в магазинах и банках. На реверсе изображен гетман Иван Мазепа.

С 29 мая начал работать ряд пунктов пропуска на границах с Молдовой и странами Евросоюза. Однако вокруг работы пограничных КПП ходит много слухов и инсинуаций. Оттого у наших читателей возникло немало вопросов. На них «Одесской жизни» помогли ответить в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, мы узнали куда сейчас можно поехать из Одессы и узнали подробные расписания движения:

– поездов в Киев, Днепр и Харьков;

– электричек по Одесской области;

– автобусов по Одесской области;

– автобусов в Киев, Умань, Николаев и Херсон.

Ну, и на на «сладкое»… Очень скоро в Украине можно будет поменять не только фамилию или имя, но отчество. Самые патриотичные одесситы смогут стать Дерибасовичасми, Дюковичами и Ланжероновичами.

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