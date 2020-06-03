Что произошло в Одессе 3 июня: как поменять отчество и куда уже можно поехать на электричке, поезде или автобусе

Самые актуальные новости Одессы за среду, 3 июня, которые вы могли пропустить.
В Одессе и области к 9.00 3 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 912 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания, вылечились 6 человек. Смертельных случаев не зафиксировали. Подробная статистика – ЗДЕСЬ.
Из карантина начали входить не только законопослушные одесситы и жители области. На «работу» вышли и карманники. В Крыжановке карманника стащила кошелек.
Сегодня в Украине в обращение выпустили монеты номиналом 10 гривень. Ими уже можно расплачиваться в магазинах и банках. На реверсе изображен гетман Иван Мазепа.
С 29 мая начал работать ряд пунктов пропуска на границах с Молдовой и странами Евросоюза. Однако вокруг работы пограничных КПП ходит много слухов и инсинуаций. Оттого у наших читателей возникло немало вопросов. На них «Одесской жизни» помогли ответить в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Кроме того, мы узнали куда сейчас можно поехать из Одессы и узнали подробные расписания движения:
– поездов в Киев, Днепр и Харьков;
– электричек по Одесской области;
– автобусов по Одесской области;
– автобусов в Киев, Умань, Николаев и Херсон.
Ну, и на на «сладкое»… Очень скоро в Украине можно будет поменять не только фамилию или имя, но отчество. Самые патриотичные одесситы смогут стать Дерибасовичасми, Дюковичами и Ланжероновичами.