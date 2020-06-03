Коронавирус 3 июня: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 3 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 24 822 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 483 новых случая заболевания. Вылечились 362 человека. Зарегистрировано 8 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 10 439 пациентов выздоровели, 735 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 3 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 912 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания, вылечились 6 человек. Смертельных случаев не зафиксировали.