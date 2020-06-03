Как на автобусе из Одессы поехать в Киев, Умань, Николаев и Херсон: расписание всех автовокзалов

С 1 июня возобновлены автобусные перевозки не только по Одесской области. «Одеская жизнь» отправилась на автостанции города и узнала в какие города Украины можно сегодня уехать из Одессы.

Станция «Привокзальная»

Справки по телефонам: (048) 704-44-22, (048) 722-50-70.

Одесса — Киев:

отправление из Одессы — 6.10, 8.00, 9.40, 13.40, 23.30, 00.10;

прибытие в Киев — 13.45, 15.50, 16.50, 20.25, 6.30, 7.00.

Центральный (международный) автовокзал

Справки по телефону (0800) 30-43-05.

Одесса — Киев:

отправление из Одессы — 0.55, 6.10, 13.50, 17.35, 21.35;

прибытие в Киев — 7.00, 12.15, 20.00, 23.30, 4.20.

Одесса — Умань:

отправление из Одессы — 21.35;

прибытие в Умань — 1.00.

Из межобластных рейсов доступны маршруты в сторону Николаева и Херсона — 5.40-19.30 (интервал 1 час).

Частные пассажирские автоперевозки тоже возобновляют свою работу. К примеру, у ж/д вокзала можно встретить автобусы в сторону Николаева и Херсона. Стоимость билета для одного человека — 400 грн. Билеты продают на все сидячие места.

Внимание! Работники вокзалов и кассиры предупреждают, что во время карантина в графиках возможны изменения. Пассажиров просят заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе.

С возобновлением пассажирских перевозок цены на билеты не изменились.

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