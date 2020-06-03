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Расписание движения поездов по станции Одесса-Главная: едем в Харьков, Днепр и Киев

Расписание движения поездов по станции Одесса-Главная: едем в Харьков, Днепр и Киев

С 22 мая в Одессе запустили пригородные и междугородние электрички по области. С 1 июня начала работать «Укрзалізниця». Однако движение пассажирских поездов возобновлено не полностью — зависит от эпидемиологической ситуации. А вот международные рейсы на данный момент все еще недоступны. Как сейчас работают пассажирские перевозки и куда могут отправиться одесситы в июне, узнавала «Одесская жизнь».

Что предлагает железнодорожный вокзал?

Справки по телефону: (048) 727-31-52, (048) 727-31-61, (048) 768-00-12, (048) 727-42-42, 15-05.

С 1 июня свою работу возобновила «Укрзалізниця». Еще раньше, 27 мая, открылись кассы на железнодорожном вокзале. Движение поездов и электричек осуществляется при условии, что в них будут регулярно проводить дезинфекцию. Это также касается вокзалов и станций. Покупать билеты в кассе разрешается только будучи в маске. Чтобы обеспечить безопасность граждан, возле кассиров появились антисептики и одноразовые перчатки, которыми можно воспользоваться бесплатно.

Как покупать билеты?

Билеты на поезд и электричку рекомендуют покупать заранее. Сейчас вагоны заполняют наполовину. А все доступные места располагаются в шахматном порядке. Впрочем, в поезде «Одесса — Харьков» билеты продаются на все места. Как сообщает администрация ж/д вокзала, такое распределение связано с уровнем заболеваемости в регионах. Если он низкий, значит, процент наполненности вагонов больше.

Как зайти в вагон?

В вагоны допускаются только пассажиры в защитных масках, а во время проверки билетов у всех будут измерять температуру. Также на время карантина в поездах не будут предлагать напитки и еду. Попросить кипяток можно только в свою посуду. В каждом вагоне должен быть санитайзер, а полы в салоне и туалете обязаны мыть каждый час. Усилили обработку и постельного белья.

Расписание движения пассажирских поездов на станции Одесса — Главная

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