Куда можно поехать из Одессы на автобусе: подробное расписание всех автостанций города

С 1 июня возобновлены автобусные перевозки по Одесской области. «Ожеская жизнь» отправилась на автостанции города и узнала расписание движения автобусов, которые курсируют в Одесской области.

Как работают автовокзалы?

В здания автовокзалов и к кассам допускают только при наличии защитных средств. Что касается рейсов, полноценную работу начали пригородные автобусы и пассажирские перевозки по области, а вот межобластные направления доступны не все. К примеру, на вокзалах уже есть точный график движения в сторону Киева. Расписание в другие города еще недоступно.

Пассажирские перевозки по новым правилам

Правила автоперевозок немного проще, чем на железной дороге. Заполняемость автобусов — 100% сидячих мест. В салон допускают только в масках. На некоторых станциях пассажирам измеряют температуру. За соблюдением всех необходимых правил следит администрация вокзалов и водитель. Если у пассажира возникнут проблемы с защитными средствами, ему предоставят все необходимое бесплатно.

Также автобусы ходят в сторону ж/м «7-е Небо», Дачного, Егоровки, Надлиманского, Прилиманского, Усатова, Черноморска, Белгорода-Днестровского, Первомайска, Цебрикова, Балты, Измаила, Саврани, Ширяева, Вилкова, Песчаной, Марьяновки.

Откуда и куда едут автобусы

Станция «Привокзальная»

Справки по телефонам: (048) 704-44-22, (048) 722-50-70.

Пригородные маршруты:

Одесса — Лиманское: отправление — 9.00, 11.10, 12.40, 14.50, 17.20, 19.00 (ежедневно);

Одесса — Пшеняново: отправление — 6.25 (понедельник, суббота, воскресенье);

Одесса — Червоная Нива: отправление — 6.40 (суббота, воскресенье).

Автовокзал «Привоз»

Справки по телефону (048) 777-74-81.

Одесса — Овидиополь:

из Одессы: 6.30-22.00 (интервал 30 мин);

из Овидиополя: 5.30-20.30 (интервал 30 мин).

Одесса — Каролино-Бугаз:

из Одессы: 7.10-21.00 (интервал 20 мин);

из Каролино-Бугаза: 5.20-19.20 (интервал 20 мин).

Также действуют рейсы в Ананьев, Измаил, Болград, Ширяево, Арциз, Беляевку, Рени, Килию, Раздельную, Татарбунары и Великую Михайловку.

ВАЖНО! Работники вокзалов и кассиры предупреждают, что во время карантина в графиках возможны изменения. Пассажиров просят заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе.

С возобновлением пассажирских перево¬зок цены на билеты не поменялись.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.