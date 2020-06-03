Новости Одессы и Одесской области

Расписание движения электричек: куда сейчас можно поехать из Одессы?

Расписание движения электричек: куда сейчас можно поехать из Одессы?

С 1 июня железная дорога запустила пригородные электрички из Одессы по направлениям: Колосовка, Балта, Раздельная и Белгород-Днестровский.

Электропоезд из Одессы до Помошной (Кировоградская область) временно ходить не будет, а вот до узловой станции Вапнярка (Винницкая область) уже курсирует:

– отправление из Одессы — 5:51, 13:54, 17:28;

– отправление из Вапнярки — 2:24, 7:35, 16:44.

ВАЖНО! Поезда и электрички не будут останавливаться в Подольске (Котовск). Это связано с высоким уровнем заболеваемости в районе.

Расписание движения электричек с вокзала Одесса — Главная

НАПОМНИМ, что возобновили движение поездов из Одессы. Поехать можно в Харьков, днепр Киев. Расписание смотрите ЗДЕСЬ.

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Анастасия Епурь
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