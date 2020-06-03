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В Украине скоро можно будет поменять отчество: как одесситу стать Дерибасовичем или Ланжероновичем?

В Украине скоро можно будет поменять отчество: как одесситу стать Дерибасовичем или Ланжероновичем?

Сегодня, 3 июня, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект, который позволит украинцам менять отчество.

Как пишет «Гордон»,  речь идёт о законопроекте №2450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества». Предварительно поддержали его 254 народных избранника. Авторами документа являются нардепы от «Слуги народа».

Согласно действующему законодательству, пока украинцы могут изменить только имя и фамилию. Проект закона даст право смены отчества. Сделать это можно будет лицам, достигшим 14 лет, но с разрешения родителей. А уже в 16 лет можно и без него.

Нардеп от «Слуги народа» Владимир Ватрас пояснил, что законопроект разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» от 16 мая 2013 года.

В свою очередь оппозиционные депутаты от «Батьківщини» и «Европейской солидарности» предположили, что закон могут использовать во время выборов для подтасовки голосов. Нардеп от «Батьківщини» Сергей Власенко предложил внести изменения в Избирательный кодекс и прописать, что если человек в течение года перед выборами менял фамилию, имя и отчество, то об этом должна быть пометка в избирательном бюллетене.

Фото: sud.ua

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