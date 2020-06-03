Где в Одесской области открыли пункты пропуска и как они работают? 5 вопросов о пересечении границы

Страна с каждым днем все дальше от карантина — и как нельзя лучше это демонстрирует решение открыть границы. С 29 мая начал работать ряд пунктов пропуска на границах с Молдовой и странами Евросоюза. Однако вокруг работы пограничных КПП ходит много слухов и инсинуаций. Оттого у наших читателей возникло немало вопросов. На них «Одесской жизни» помогли ответить в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Вопрос ПЕРВЫЙ. Какие автомобильные пункты пропуска функционируют в Одесской области?

Сейчас, 3 июня, функционируют 6 КПП:

– «Рени — Джюрджюлешть» в Ренийском районе;

– «Табаки — Мирное» в Болградском районе;

– «Серпневое1 — Басарабяска» в Тарутинском районе;

– «Староказачье — Тудора» в Белгород-Днестровском районе;

– «Маяки — Паланка — Удобное» в Белгород-Днестровском районе;

– «Кучурган — Первомайск» на Приднестровском участке границы.

Вопрос ВТОРОЙ. Почему не открылись все пункты пропуска?

Это связано с межгосударственным соглашением между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова, по которому действуют ограничения для перемещения граждан в связи с карантинными мероприятиями. По нему Молдова еще не осуществляет пропускные операции в 34 пунктах пропуска для автомобильного сообщения.

Вопрос ТРЕТИЙ. Кто и как может воспользоваться открытыми пунктами?

Гражданам Украины ни при каких обстоятельствах не может быть отказано во въезде в Украину (статья 33 Конституции Украины). Однако, согласно распоряжению Правительства, до 22 июня 2020 года въезд для иностранцев и лиц без гражданства временно запрещен.

Исключение составляют:

– те, кто имеет право на проживание в Украине;

– те, кто являются супругами или детьми граждан Украины;

– работники иностранных дипломатических учреждений и члены их семей;

– лица, осуществляющие грузовые перевозки;

– члены экипажей.

Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с МИД Украины.

Выезжать из Украины могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства при условии соблюдения требований действующего законодательства Украины.

При этом советуем уточнить требования, действующие во всех странах выбранного маршрута, и отслеживать возможные изменения.

Вопрос ЧЕТВЕРТЫЙ. Есть ли особенности пересечения границы?

Да, есть. В пунктах пропуска пограничная служба проверяет наличие установленного электронного сервиса «Дій вдома» у лиц, прибывающих в Украину.

В соответствии с Постановлением Кабмина от №291 от 22.04.2020, условием для возвращения в страну является обязательное использование в смартфоне приложения «Дій вдома» — для контроля пребывания в самоизоляции. Тем, кто отказывается воспользоваться приложением, предлагают альтернативу: двухнедельное пребывание на обсервации в специальном заведении.

Вопрос ПЯТЫЙ. Осуществляются ли сейчас пассажирские автоперевозки через открытые пункты пропуска?

Да, сейчас открыто пассажирское сообщение в пунктах пропуска для автомобильного сообщения. Открыт также международный железнодорожный пункт пропуска «Кучурган — Новосавицкое», но пассажирских поездов еще нет.

Грузовые и легковые транспортные средства в открытых пунктах пропуска пропускаются без ограничений.

Фото: liga.net

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