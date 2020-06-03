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10 гривен выпустили в виде монеты: что будет с бумажными деньгами? (видео)

10 гривен выпустили в виде монеты: что будет с бумажными деньгами? (видео)

Сегодня в Украине в обращение выпустили монеты номиналом 10 гривень. Ими уже можно расплачиваться в магазинах и банках. На реверсе изображен гетман Иван Мазепа.

Как сообщают в пресс-службе НБУ, бумажные «червонцы» останутся платежным средством, но через некоторое время их полностью заменят монетами. Новая монета сделана ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Таким образом, в Украине идёт оптимизация и обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты. Номинальный ряд сократится до 12 номиналов. Это будут шесть монет по 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен и шесть номиналов банкнот: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Преимущество монет перед бумажными банкнотами — более длительный срок  использования, около 25-30 лет. Так, Например, бумажные 10-гривневые купюры в среднем ходят один-два года. Только в 2019 году утилизировали 72 млн бумажных 10 гривень.

Фото, видео: пресс-служба НБУ

 

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