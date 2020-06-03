Карманники выходят из карантина: в Одесской области задержали преступницу

В одной из маршруток карманница вытащила у пассажирки кошелёк сразу после того, как та рассчиталась за проезд. Инцидент случился в Крыжановке.
В одной из маршруток карманница вытащила у пассажирки кошелёк сразу после того, как та рассчиталась за проезд. Инцидент случился в Крыжановке. Женщина, ничего не подозревая, вышла на остановке.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 37-летнюю подозреваемую задержали. При ней был похищенный кошелек с документами пострадавшей, по которым разыскали владелицу.
Сейчас идет расследование по ч. 1 ст. 185 УК Украины.
Фото: пресс-служба нацполиции в Одесской области