Карманники выходят из карантина: в Одесской области задержали преступницу

В одной из маршруток карманница вытащила у пассажирки кошелёк сразу после того, как та рассчиталась за проезд. Инцидент случился в Крыжановке.

В одной из маршруток карманница вытащила у пассажирки кошелёк сразу после того, как та рассчиталась за проезд. Инцидент случился в Крыжановке. Женщина, ничего не подозревая, вышла на остановке.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, 37-летнюю подозреваемую задержали. При ней был похищенный кошелек с документами пострадавшей, по которым разыскали владелицу.

Сейчас идет расследование по ч. 1 ст. 185 УК Украины.

Фото: пресс-служба нацполиции в Одесской области

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