Что отмечают православные 11 октября?

Харитон родился в III веке в Иконии (Малой Азии). Согласно житию, при императоре Аврелиане святого жестоко избили и поместили в темницу, но потом освободили при императоре Таците. Харитон отправился в паломничество на Святую Землю. В окрестностях Иерусалима его схватили разбойники и затащили в пещеру. От смерти Харитона спасла змея. Она отравила своим ядом сосуд с вином, выпив которое разбойники погибли.

Первый монастырь в Иудейской пустыне

Харитон устроил в этой пещере церковь. Вскоре на этом месте образовалась Фаранская лавра, ставшая первой монашеской обителью в Иудейской пустыне. Здесь святой составил устав для своих учеников, в котором установил правила приёма пищи и псалмопения.

Также Харитон основал Иерихонскую лавру в пещерах Сорокадневной горы и Суккийскую лавру на потоке Сукка, между Фекуею и Мёртвым морем.

Преподобный скончался около 350 года в Фаранской лавре. Его похоронили в церкви, построенной на месте пещеры разбойников.