Этот день в истории: когда в СССР запретили частную торговлю?

В марте 1921 года на Х съезде российской коммунистической партии провозгласили Новую экономическую политику (НЭП).

Экономический и политический кризис в начале 1920-х годов в СССР вынудил правительство искать выход. Этим выходом стала новая экономическая политика, которая рассматривалась как временная. Главными целями НЭПа были снижение общественной напряженности, укрепление союза рабочих и крестьян, восстановление хозяйства и нормальных внешнеполитических связей.

Как НЭП повлиял на экономику?

Во времена нэпа продразверстку заменили продовольственным налогом, легализовалась свободная торговля, частные лица получили право заниматься кустарными промыслами и открывать промышленные предприятия. Мелкие национализированные предприятия возвращались прежним владельцам. Натуральную оплату труда заменили денежной, учредили новый государственный банк и восстановили систему банков.

НЭП привела к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного коммунизма».

Пропаганда против «нэпманов»

Однако уже на раннем этапе НЭП (1921-1923) признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага.

В итоге 11 октября 1931 года частную торговлю отменили торговля (кроме колхозных рынков), а частные магазины национализировали. В ходе ликвидации конфисковалось все имущество крестьян-кулаков, их ссылали в Сибирь, а городских «нэпманов» лишали политических прав.

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