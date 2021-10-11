Село Маяки в Беляевском районе отпраздновало 600-летие! Народные гуляния, угощения, концерт и «ожившие» статуи развлекали местных жителей и гостей весь день!

Село расположено на берегах Днестра в 50 км от Одессы, и в 7 км от Беляевки. Это живописное село любят все, особенно рыбаки и туристы. «Одесская Жизнь» присоединяется к поздравлениям.

Через село проходит автодорога Одесса — Рени. Неподалеку от села расположен пункт пропуска через молдавско-украинскую границу Маяки — Удобное — Паланка.

В старину Маяки были «заштатным городом»

Первые письменные упоминания о Маяках относятся к 1421 году, когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт. В XVI веке этот замок разрушили османы (турки), превратив его в место склада лесных грузов, которые они сплавляли с верховьев Днестра.

С 1862 года по начало XX века имел в статус заштатного города Одесского уезда Херсонской губернии (Российская империя). По данным переписи населения 1897 года в Маяках проживало 4575 человек.

Сейчас в Маяках проживают 6500 человек.

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Фото: Елена Кутинова