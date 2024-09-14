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Магнитные бури: что ждет метеозависимых людей 14 сентября

Магнитные бури: что ждет метеозависимых людей 14 сентября

В субботу, 14 сентября, продолжится негативное влияние сильных магнитных бурь, которые бушуют уже несколько дней подряд.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень).

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

По прогнозам, в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября, ожидается еще один геомагнитный шторм мощностью до 5 баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В дни магнитных бурь рекомендуется:

  • позаботиться о своем питании: уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого, исключить алкоголь и энергетические напитки;
  • пить больше воды;
  • больше находиться на свежем воздухе;
  • лечь спать пораньше.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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