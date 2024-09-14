Магнитные бури: что ждет метеозависимых людей 14 сентября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень).

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

По прогнозам, в конце месяца, примерно с 25 по 28 сентября, ожидается еще один геомагнитный шторм мощностью до 5 баллов.

Чаще всего в период магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями. Самые распространенные симптомы – головные боли, головокружение, апатия, слабость. Также нередко люди жалуются на повышение или снижение давления, боли в суставах, тревожность, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Однако большинство людей не испытывают никаких отрицательных эффектов.

В дни магнитных бурь рекомендуется: