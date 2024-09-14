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День украинских борща, кино и некоторых городов: что еще празднуют 14 сентября

День украинских борща, кино и некоторых городов: что еще празднуют 14 сентября

Что празднуют в Украине и мире 14 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 14 сентября

День городов Бахмут, Винница, Житомир, Луганск, Николаев, Каховка и Луцк

Этот день посвящен празднованию городов и их исторического значения для Украины. Он призван подчеркнуть культурное наследие и достижения каждого из этих населенных пунктов. Местные общины чествуют свои достижения, богатую историю, традиции и активную современную жизнь.

День украинского борща

Посвящен популяризации украинского национального блюда, которое стало символом культурного наследия страны. В этот день украинцы чтят разнообразные рецепты борща, которые передаются через поколения. Это также напоминание о важности сохранения национальных кулинарных традиций.

День немецкого языка

Сосредоточен на популяризации и изучении немецкого языка, этот день напоминает о важности межкультурного общения и взаимопонимания. Он призывает к изучению языка как одного из путей к расширению мировоззрения и сотрудничества между странами. В этот день отмечаются культурные и образовательные инициативы, связанные с немецким языком.

Всемирный день атопической экземы

Этот день посвящен привлечению внимания к проблеме атопического дерматита и его влияния на жизнь миллионов людей. Он направлен на повышение осведомленности о симптомах, методах лечения и профилактики этого заболевания. Организации проводят информационные кампании для поддержки пациентов и содействия развитию новых методов терапии.

День танкистов (День танковых войск)

Посвящен чествованию танковых войск и их роли в обороне государства. Этот день напоминает о мужестве и профессионализме танкистов, которые обеспечивают безопасность на передовой. Военнослужащие и ветераны танковых войск получают уважение за свою службу и вклад в военную мощь страны.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Посвящен важности умения оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Этот день призван повысить осведомленность о навыках, которые могут спасти жизнь до прибытия профессиональных медиков. В этот день медицинские учреждения и волонтеры организуют тренинги для широкой общественности, чтобы научить основам оказания помощи.

День украинского кино

Этот день отмечает достижения украинской кинематографии и ее вклад в мировое культурное наследие. Он подчеркивает важность поддержки национального кино и его создателей, которые прославляют украинские истории и таланты. Киноманы и профессионалы индустрии проводят показы фильмов, обсуждают новые проекты и чтят память выдающихся кинематографистов.

День физической культуры и спорта Украины

Этот день направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям спортом. Он подчеркивает важность физической активности для здоровья и благополучия каждого гражданина. Спортивные соревнования, фестивали и показательные выступления объединяют людей вокруг идеи активного досуга и развития спорта.

Именины 14 сентября

Какие сегодня именины: Иван, Николай, Иван, Николай.

Кто из известных людей родился 14 сентября

  • 1951 год: украинский писатель, композитор, ученый, Заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мельников;
  • 1952 год: украинский певец, народный артист Украины Николай Гнатюк;
  • 1974 год: украинская актриса театра и кино Олеся Власова.

Памятные даты 14 сентября

  • 1068 год: во время восстания киевляне освобождают из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича;
  • 1797 год: происходит государственный переворот во Французской республике;
  • 1812 год: французская армия Наполеона входит в Москву;
  • 1871 год: начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк — Харьковский акционерный земельный банк;
  • 1939 год: в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;
  • 1991 год: в Киеве начинает работу Всеукраинский форум интеллигенции;
  • 1995 год: в Брюсселе проходит официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;
  • 1996 год: в Одессе проходят Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;
  • 2000 год: корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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