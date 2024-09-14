День украинских борща, кино и некоторых городов: что еще празднуют 14 сентября

Что празднуют в Украине и мире 14 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 14 сентября
День городов Бахмут, Винница, Житомир, Луганск, Николаев, Каховка и Луцк
Этот день посвящен празднованию городов и их исторического значения для Украины. Он призван подчеркнуть культурное наследие и достижения каждого из этих населенных пунктов. Местные общины чествуют свои достижения, богатую историю, традиции и активную современную жизнь.
День украинского борща
Посвящен популяризации украинского национального блюда, которое стало символом культурного наследия страны. В этот день украинцы чтят разнообразные рецепты борща, которые передаются через поколения. Это также напоминание о важности сохранения национальных кулинарных традиций.
День немецкого языка
Сосредоточен на популяризации и изучении немецкого языка, этот день напоминает о важности межкультурного общения и взаимопонимания. Он призывает к изучению языка как одного из путей к расширению мировоззрения и сотрудничества между странами. В этот день отмечаются культурные и образовательные инициативы, связанные с немецким языком.
Всемирный день атопической экземы
Этот день посвящен привлечению внимания к проблеме атопического дерматита и его влияния на жизнь миллионов людей. Он направлен на повышение осведомленности о симптомах, методах лечения и профилактики этого заболевания. Организации проводят информационные кампании для поддержки пациентов и содействия развитию новых методов терапии.
День танкистов (День танковых войск)
Посвящен чествованию танковых войск и их роли в обороне государства. Этот день напоминает о мужестве и профессионализме танкистов, которые обеспечивают безопасность на передовой. Военнослужащие и ветераны танковых войск получают уважение за свою службу и вклад в военную мощь страны.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Посвящен важности умения оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Этот день призван повысить осведомленность о навыках, которые могут спасти жизнь до прибытия профессиональных медиков. В этот день медицинские учреждения и волонтеры организуют тренинги для широкой общественности, чтобы научить основам оказания помощи.
День украинского кино
Этот день отмечает достижения украинской кинематографии и ее вклад в мировое культурное наследие. Он подчеркивает важность поддержки национального кино и его создателей, которые прославляют украинские истории и таланты. Киноманы и профессионалы индустрии проводят показы фильмов, обсуждают новые проекты и чтят память выдающихся кинематографистов.
День физической культуры и спорта Украины
Этот день направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям спортом. Он подчеркивает важность физической активности для здоровья и благополучия каждого гражданина. Спортивные соревнования, фестивали и показательные выступления объединяют людей вокруг идеи активного досуга и развития спорта.
Именины 14 сентября
Какие сегодня именины: Иван, Николай, Иван, Николай.
Кто из известных людей родился 14 сентября
- 1951 год: украинский писатель, композитор, ученый, Заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мельников;
- 1952 год: украинский певец, народный артист Украины Николай Гнатюк;
- 1974 год: украинская актриса театра и кино Олеся Власова.
Памятные даты 14 сентября
- 1068 год: во время восстания киевляне освобождают из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича;
- 1797 год: происходит государственный переворот во Французской республике;
- 1812 год: французская армия Наполеона входит в Москву;
- 1871 год: начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк — Харьковский акционерный земельный банк;
- 1939 год: в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;
- 1991 год: в Киеве начинает работу Всеукраинский форум интеллигенции;
- 1995 год: в Брюсселе проходит официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;
- 1996 год: в Одессе проходят Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;
- 2000 год: корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.