Що відзначає церква 14 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

14 вересня у православних вірян Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Що це за день

Це одне з найважливіших дванадесятих свят у християнському календарі, яке символізує духовну перемогу та надію на спасіння. Ця подія присвячена знайденню та піднесенню хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос, і відзначає не тільки сам факт знайдення святині, але й глибокий духовний зміст жертви Спасителя. Святкування нагадує вірянам про торжество віри, перемогу добра над злом та відродження життя через самопожертву Христа.

Історія свята сягає IV століття, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі. Пізніше, в VII столітті, хрест був повернений до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Воздвиження Хреста Господнього підкреслює важливість вшанування цієї реліквії та духовної сили, яку вона несе. Віряни відвідують храми для участі в богослужіннях, де відбувається урочисте піднесення хреста, що символізує відродження віри та надії.

Що не можна робити 14 вересня

Не слід давати гроші в борг — почнуться фінансові проблеми.

Не можна планувати важливі справи — вони закінчаться без результату.

Забороняється лаятися і сваритися.

Народні прикмети 14 вересня

дивилися, який сьогодні день: птахи відлетіли на південь — чекайте на сильний мороз;

різко похолодало — весна прийде рано;

вранці заморозок — до ранньої зими;

журавлі тільки летять до теплих країв і сильно кричать — до теплої осені.

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