Новости Одессы и Одесской области

Что «бахнуло» на почте и что скрывает музейная штукатурка: главные новости Одессы за 29 июля

Что «бахнуло» на почте и что скрывает музейная штукатурка: главные новости Одессы за 29 июля

В четверг, 29 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях.

В Одессе произошел взрыв на Новой почте в районе Лузановки. Взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство.

В горсовете рассказали, как получить помощь одесситам, пострадавшим от ливня.

Киевскую трассу в самом Укравтодоре признали непригодной к эксплуатации. Скоро ее начнут капитально ремонтировать.

В мэрии Одессы планируют привлечь заинтересованных застройщиков к прокладке системы канализации в Черноморке и по всему побережью.

В Одессе неизвестные сломали три светофора – на улицах Черноморского Казачества, 40, Армейской (возле школы №62) и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.

Под потолком одесского музея имени Рериха обнаружена неизвестная до сих пор роспись. Ее обнаружили под слоями штукатурки.

На городском пляже Черноморска под Одессой установили арт-объект для отдыха и фотосессий – качели в море.

Фото: Facebook-страница Алексея Левицкого

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить