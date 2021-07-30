Что «бахнуло» на почте и что скрывает музейная штукатурка: главные новости Одессы за 29 июля

В четверг, 29 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях.

В Одессе произошел взрыв на Новой почте в районе Лузановки. Взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство.

В горсовете рассказали, как получить помощь одесситам, пострадавшим от ливня.

Киевскую трассу в самом Укравтодоре признали непригодной к эксплуатации. Скоро ее начнут капитально ремонтировать.

В мэрии Одессы планируют привлечь заинтересованных застройщиков к прокладке системы канализации в Черноморке и по всему побережью.

В Одессе неизвестные сломали три светофора – на улицах Черноморского Казачества, 40, Армейской (возле школы №62) и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.

Под потолком одесского музея имени Рериха обнаружена неизвестная до сих пор роспись. Ее обнаружили под слоями штукатурки.

На городском пляже Черноморска под Одессой установили арт-объект для отдыха и фотосессий – качели в море.

Фото: Facebook-страница Алексея Левицкого