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В Одессе произошел взрыв на Новой почте: полиция говорит, сработала бомба (видео взрыва)

В Одессе произошел взрыв на Новой почте: полиция говорит, сработала бомба (видео взрыва)

Пострадавшее отделение почтового оператора расположено на Николаевской дороге 170а (район Лузановки). В одном здании с Новой почтой расположен супермаркет АТБ.

Подробности об инциденте сообщили в отделе коммуникаций полиции в Одесской области.

Утром 29 июля в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа вместе со взрывотехнической службой областной полиции.

Взрывотехники на месте установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство.

Оно состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки взрывного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастными.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Примерно в это же время похожий взрыв прогремел в почтомате Новой почты в Киеве. Ящик располагался в крупном торгово-развлекательном центе  Оболонского района столицы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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