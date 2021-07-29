Киевскую трассу в самом Укравтодоре признали непригодной к эксплуатации. Скоро ее начнут капитально ремонтировать. И главное – дорога станет намного безопаснее.

Временно исполняющий обязанности главы Укравтодора Евгений Кузькин сообщил, что оползень и разрушение дорожного полотна трассы М-05 в районе села Троицкое трасса Киев–Одесса показали, что она исчерпала свои транспортно-эксплуатационные характеристики.

Откладывать ремонт больше нельзя

Дорога на всем протяжении ее в Одесской области нуждается в капитальном ремонте, и он скоро начнется.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

28 июля в Одесской облгосадминистрации совещались представители Службы автодорог, проектных организаций, территориальных общин, местных рай администраций и Управления патрульной полиции в Одесской области.

Обсуждали реализацию проекта капитального ремонта автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Ремонтировать дорогу будут поэтапно, каждый участок требует своего проекта. Все будет 16 проектов. Один уже одобрили эксперты, еще 15 остаются на рассмотрении.

Главное – безопасность

Финансировать ремонт будет государство, деньги предоставит в долг Европейский банк реконструкции и развития.

В соответствии с требованиями ЕБРР, проектные решения должны обязательно содержать международные стандарты безопасности дорожного движения.

Прежде всего это касается вопросов безопасности. Это значит, что после ремонта на трассе не будет левоповоротных съездов, опасных пешеходных переходов, места торговли должны также обустроены с соблюдением норм безопасности.

Руководители местных ОТГ должны представить в ОГА свои предложения по ликвидации левых поворотов и упорядочение мест торговли в соответствии с существующими нормами.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что трасса Одесса-Киев «уплыла»

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