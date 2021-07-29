В одесской мэрии хотят, чтобы прибрежную канализацию проложили частные инвесторы

В мэрии Одессы планируют привлечь заинтересованных застройщиков к прокладке системы канализации в Черноморке и по всему побережью.

Об этом заявила накануне замдиректора департамента экологии Одесского городского совета Валентина Дацюк на сессии горсовета.

В частности, чиновница рассказала, что в Черноморку «входит крупный застройщик». И мэрия уже провела предварительные переговоры с этой компанией и с «Инфоксводоканалом» с тем, чтобы обеспечить совместную реализацию проекта по отводу и очистке ливневых стоков из Черноморской балки.

В рамках проекта предполагается соорудить новый коллектор, отремонтировать канализационно-насосную станцию №22, а также реконструировать существующий коллектор, ведущий к станции биологической очистки «Южной».

Помимо этого, замдиректора департамента экологии сообщила о разработке «канализационного» проекта, распространяемого на все побережье. По словам Дацюк, его реализация обойдется городу в 50 млн гривен. В мэрии рассчитывают, что эти деньги выделят бизнесмены, строящие на побережье.

«Мы уже провели совещание с тем, чтобы привлечь инвесторов. Подтвердили свое участие все компании, находящиеся на побережье, «Инфоксводоканал» и исполнительные органы», – заявила чиновница.

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