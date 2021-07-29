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На пляже под Одессой появились морские качели (фото)

На пляже под Одессой появились морские качели (фото)

На городском пляже Черноморска под Одессой установили арт-объект для отдыха и фотосессий – качели в море.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

По словам мэра, новый арт-объект на пляже появился благодаря местным предпринимателям.

«Покажите свою любовь к нашему городу отправив лучшие фото в социальные сети. Пусть о нашем прекрасном городе узнает как можно больше людей», – написал в Facebook Гуляев.

Черноморск, качели в море2

Черноморск, качели в море3

Напомним, в Одессе подобные качели установлены на пляже «Ривьера» в районе 13-й станции Фонтана.

Ранее качели в море были на одном из пляжей в Аркадии. Но в этом году их там уже нет.

Фото с Facebook-страницы Василия Гуляева

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Редакция ПРОФИЛЬ

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