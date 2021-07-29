На пляже под Одессой появились морские качели (фото)

На городском пляже Черноморска под Одессой установили арт-объект для отдыха и фотосессий – качели в море.
Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.
По словам мэра, новый арт-объект на пляже появился благодаря местным предпринимателям.
«Покажите свою любовь к нашему городу отправив лучшие фото в социальные сети. Пусть о нашем прекрасном городе узнает как можно больше людей», – написал в Facebook Гуляев.
Напомним, в Одессе подобные качели установлены на пляже «Ривьера» в районе 13-й станции Фонтана.
Ранее качели в море были на одном из пляжей в Аркадии. Но в этом году их там уже нет.
Фото с Facebook-страницы Василия Гуляева