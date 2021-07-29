На пляже под Одессой появились морские качели (фото)

Одесский Пале-Рояль в разгар лета: столики-стульчики и немного достопримечательностей (фоторепортаж) Наш старейший «королевский дворец» (так дословно переводится «Пале-Рояль») – это необычный сквер. Он скрыт от глаз людских, имеет четыре входа – два со стороны Екатерининской, один рядом с Оперным театром и еще один со стороны переулка Чайковского – и пользуется большой славой. Конечно, никакой это не дворец, это сквер – с богатой историей и очень своеобразным сегодняшним днем. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Интернациональный, он же Занделовский: переулок, где остановилось время (фото) Одесские улицы-переулки умудряются преображаться так быстро, что порой рот открывается: еще вчера здесь не было этого дома, а он уже заселен, и новехонький (опять же!) супермаркет вовсю атакуется новопоселенцами. Поэтому каждый уголок города, в который словно не успела еще заглянуть современность, становится редкостью-раритетом. ПОДРОБНЕЕ