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В горсовете рассказали, как получить помощь одесситам, пострадавшим от ливня

В горсовете рассказали, как получить помощь одесситам, пострадавшим от ливня

Ходить для этого никуда не надо. Чиновники райадминистраций  сами посетят пострадавшие дома и соберут заявления на помощь. Потом к людям, подавшим заявления, придут представители ЖКСов и составят акты о повреждениях.

В среднем пострадавшие получат около 40 тыс. грн помощи из городского бюджета. Конкретная сумма будет зависеть от результатов обследования повреждённых жилищ.

Всего горсовет выделил для этого 6 млн. 100 тыс грн.

При этом на заседании горсовета сообщили, что до сих пор в городе остаются 40 домов с затопленными подвалами, а также 20 подтопленных домов в частном секторе. Общее число пострадавших домов – 226.

Напомним, что 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За 4 часа выпало 2,5 месячной нормы осадков. Из-за этого многие улицы и дома горожан оказались затопленными.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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