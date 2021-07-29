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Звезды на небе: под потолком одесского Музея им. Рериха обнаружена неизвестная роспись

Звезды на небе: под потолком одесского Музея им. Рериха обнаружена неизвестная роспись

Под потолком одесского Музея им. Рериха обнаружена неизвестная до сих пор роспись. Роспись была обнаружена под слоями штукатурки.

Об этом рассказывает одесский реставратор Алексей Левицкий:

«Руки зачесались, сковырнули кусочек, потом еще, и тут… росписи! На синем небе звезды! С ума сойти! Ну и разные цвета на каждом уровне лепного декора…».

Роспись была обнаружена во время реставрационных работ, под 120-летним полотном  Л. П. Гольдштейна, которое сейчас находится на реставрации.

Реставраторы предполагают отреставрировать обнаруженную роспись.

роспись под потолком роспись под потолком

Ранее “Одесска Жизнь” сообщала, что в Одессе нашли уникальную плитку во дворе «дома с тремя адресами»

Фото: ФБ-страница Алексея Левицкого

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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