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В Одессе объявились «светофорные» вандалы

В Одессе объявились «светофорные» вандалы

Сотрудники одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») зафиксировали акт вандализма: неизвестные сломали три светофора.

Как сообщают коммунальщики на своей странице в Facebook, в среду, 28 июля, вандалы «похозяйничали» на улицах Черноморского Казачества, 40, Армейской (возле школы №62) и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.

Специалисты уже починили светофоры, и сейчас они работают.

Тем не менее, коммунальщики просят одесситов и гостей города, ставших невольными свидетелями актов вандализма, сообщать об этом по телефонам: 102 (полиция) или (048) 772-18-22 (диспетчерская КУ «СМЕП»).

Также в КУ «СМЭП» напоминают, что умышленное уничтожение или повреждение коммунального имущества наказывается крупным штрафом или общественными либо исправительными работами, а за грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом (хулиганство) можно оказаться за решеткой на три года.

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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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