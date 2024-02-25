Число жертв воздушной атаки Одессы 23 февраля выросло

Количество жертв атаки Одессы дронами вечером 23 февраля увеличилось: одна из пострадавших женщин умерла сегодня в больнице.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его данным, в больнице скончалась женщина 1952 года рождения, которую спасатели вытащили из-под завалов. Одесситка пробыла там около двух часов.
Олег Кипер также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Как сообщала «Одесская жизнь», вечером пятницы, 23 февраля, рашисты в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе.
Во время атаки обломки одного из сбитых дронов упали на старый одноэтажный жилой дом в Приморском районе города. Из-за возраста здания и его конструкции это привело к сильным разрушениям. К тому же, началось возгорание.
В результате 70-летний мужчина погиб на месте. Спасатели достали из-под завалов троих женщин – все они получили сильные ожоги и множественные переломы. Пострадавших госпитализировали.
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