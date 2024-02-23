Новости Одессы и Одесской области

Тревога в Одессе: слышна как работает ПВО, стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревога в Одессе: слышна как работает ПВО, стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

23 февраля Одесскую область второй вечер подряд атакуют российские дроны. Если вчера основной удар пришелся по областному центру, сегодня беспилотники заходят со стороны Южного и Черноморска. Жителей предупреждаю, что будет громко и призывают не покидать укрытий.

Тревогу 23 февраля объявили в 20:43. Уже через 15 минут мониторинговые каналы стали сообщать о направлении движения дронов: Курортное, Латовка, Черноморск, Южный. 

Но при таких сообщениях надо понимать, что дроны маневрируют и часто меняют курс, чтобы запутать силы противовоздушной обороны, которые защищают небо региона. 

В 21:20 появилась информация о приближении большой группы дронов к Доброславу но спустя 10 минут они изменили курс на север, напрвляясь к границам области. При этом часть “Шахедов”, по предварительной информации, были сбиты.

Но уже примерно в 21:35 в пригородах и самой Одессе стало громко, защитники неба открыли огонь по вражеским целям. Через 10 минут возникла пауза, о результатах охоты за «Шахедами» пока не сообщается.

***

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и сообщать читателям проверенную и безопасную для Сил обороны информацию об обстреле Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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