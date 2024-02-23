Тревога в Одессе: слышна как работает ПВО, стрельба и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревогу 23 февраля объявили в 20:43. Уже через 15 минут мониторинговые каналы стали сообщать о направлении движения дронов: Курортное, Латовка, Черноморск, Южный.

Но при таких сообщениях надо понимать, что дроны маневрируют и часто меняют курс, чтобы запутать силы противовоздушной обороны, которые защищают небо региона.

В 21:20 появилась информация о приближении большой группы дронов к Доброславу но спустя 10 минут они изменили курс на север, напрвляясь к границам области. При этом часть “Шахедов”, по предварительной информации, были сбиты.

Но уже примерно в 21:35 в пригородах и самой Одессе стало громко, защитники неба открыли огонь по вражеским целям. Через 10 минут возникла пауза, о результатах охоты за «Шахедами» пока не сообщается.

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«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и сообщать читателям проверенную и безопасную для Сил обороны информацию об обстреле Одессы.