Дом на одесской Картамышевской: пришла пора прощаться (фоторепортаж)

Старый дом на Молдаванке… Он обнесен забором, но никто, проходя по Картамышевской, не спрашивает: «Что здесь произошло?». Произошел прилет. Как следствие – руины… А теперь пришло время прощаться со старым домом. Его будут сносить.
В результате «очередного» ракетного смертельного подарка рашистов, да еще и предновогоднего, этот дом на Картамышевской, 14 стал еще одной раной города.
Ужасные последствия перед глазами и сегодня.
Но у этой истории теперь есть продолжение. Дом на Картамышевской будут сносить. Соответствующий тендер опубликован на сайте opendatabot.ua, в разделе «Тендеры».
Демонтаж здания будет осуществляться компанией «Спец-Буд-Техника», которая на днях подписала договор с муниципальным департаментом по благоустройству города. Демонтаж будет стоить более шести миллионов гривен. Кстати, на заборе у дома уже вывешено объявление о его ликвидации.
Восстановлению дом не подлежит. К тому же он стал опасным для находящихся рядом домов.
Как выглядит здание, точнее то, что от него осталось, сейчас – смотрите на наших фото:
Что касается самого дома на Картамышевской, 14, то он был построен в конце девятнадцатого столетия. Принадлежал Мейеру Канелю. Тогда, в конце позапрошлого века, строился как доходный дом…
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