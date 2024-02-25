Дом на одесской Картамышевской: пришла пора прощаться (фоторепортаж)

В результате «очередного» ракетного смертельного подарка рашистов, да еще и предновогоднего, этот дом на Картамышевской, 14 стал еще одной раной города.

Ужасные последствия перед глазами и сегодня.

Но у этой истории теперь есть продолжение. Дом на Картамышевской будут сносить. Соответствующий тендер опубликован на сайте opendatabot.ua, в разделе «Тендеры».

Демонтаж здания будет осуществляться компанией «Спец-Буд-Техника», которая на днях подписала договор с муниципальным департаментом по благоустройству города. Демонтаж будет стоить более шести миллионов гривен. Кстати, на заборе у дома уже вывешено объявление о его ликвидации.

Восстановлению дом не подлежит. К тому же он стал опасным для находящихся рядом домов.

Как выглядит здание, точнее то, что от него осталось, сейчас – смотрите на наших фото:

Что касается самого дома на Картамышевской, 14, то он был построен в конце девятнадцатого столетия. Принадлежал Мейеру Канелю. Тогда, в конце позапрошлого века, строился как доходный дом…

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