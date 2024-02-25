Новости Одессы и Одесской области

Дом на одесской Картамышевской: пришла пора прощаться (фоторепортаж)

Дом на одесской Картамышевской: пришла пора прощаться (фоторепортаж)

Старый дом на Молдаванке… Он обнесен забором, но никто, проходя по Картамышевской, не спрашивает: «Что здесь произошло?». Произошел прилет. Как следствие – руины… А теперь пришло время прощаться со старым домом. Его будут сносить.

В результате «очередного» ракетного смертельного подарка рашистов, да еще и предновогоднего, этот дом на Картамышевской, 14 стал еще одной раной города.

Ужасные последствия перед глазами и сегодня.

Одесский дом на Картамышевской после прилета
Одесский дом на Картамышевской, руины
Одесский дом на Картамышевской
Одесский дом на Картамышевской, 14
Последствия прилета на Молдаванке

Но у этой истории теперь есть продолжение. Дом на Картамышевской будут сносить. Соответствующий тендер опубликован на сайте opendatabot.ua, в разделе «Тендеры».

Тендер на снос дома на Картамышевской в Одессе

Демонтаж здания будет осуществляться компанией «Спец-Буд-Техника», которая на днях подписала договор с муниципальным департаментом по благоустройству города. Демонтаж будет стоить более шести миллионов гривен. Кстати, на заборе у дома уже вывешено объявление о его ликвидации.

Одесский дом на Картамышевской, что осталось после обстрела
Одесский дом на Картамышевской, объявление о сносе
Руины дома на Молдаванке
Одесский дом на Картамышевской, последствия прилета
Одесский дом на Картамышевской, груда камней

Восстановлению дом не подлежит. К тому же он стал опасным для находящихся рядом домов.

Как выглядит здание, точнее то, что от него осталось, сейчас – смотрите на наших фото:

Одесский дом на Картамышевской, восстановлению не подлежит
Руины дома на Картамышевской в Одессе
Руины дома на Картамышевской, 14 в Одессе
На Картамышевской в Одессе, руины старого дома
Дом на Картамышевской в Одессе огородили забором

Что касается самого дома на Картамышевской, 14, то он был построен в конце девятнадцатого столетия. Принадлежал Мейеру Канелю. Тогда, в конце позапрошлого века, строился как доходный дом…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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